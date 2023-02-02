أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، حول إدارة المشروعات للباحثين عن فرص العمل، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن بروتكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن مواعيد تدريب مجال إدارة المشروعات، الذي يبدأ في 13 فبراير الجاري ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتي التدريب باعتباره من المجالات المطلوبة في الفترة الأخيرة في سوق العمل وفي مختلف التخصصات.

وأوضح المنشور أن التدريب يتضمن:

◾التخطيط والتنبؤ وتحديد الأهداف لإدارة أي مشروع.

◾إدارة الجدول الزمني.

◾إدارة التكاليف المالية والموارد البشرية.

◾إدارة أصحاب المصلحة.

◾التعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه.

التدريب مجاني والتسجيل فيه من خلال الاتصال بأرقام المركز 01202744565 أو 0227519410 من الأحد للخميس من 9:30 صباحًا لـ 3:30 عصرًا.

يُذكر أنَّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» أيضًا لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.