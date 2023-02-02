لافروف: روسيا ترمي للتوغل أكثر في أوكرانيا لإبقاء الأسلحة الغربية طويلة المدى بعيدة عن حدودها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رد فعل على الخطط الأمريكية لتزويد كييف بصواريخ يبلغ مداها 150 كيلومترا، إن روسيا ترمي إلى التوغل أكثر في أوكرانيا لإبقاء الأسلحة الغربية طويلة المدى بعيدة عن حدودها.

وقال للتلفزيون الروسي اليوم الخميس "إذا ما سعينا جاهدين الآن لإبعاد مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية إلى مسافة لا تشكل فيها خطرا على أراضينا، فسوف يكون ضروريا إبعادها عن الأراضي التي تشكل جزءا من بلادنا بشكل أبعد من مدى الأسلحة التي يمتلكونها ".

وأوضح لافروف إنه يشير إلى المناطق الأوكرانية خيرسون ودونيتسك ولوهانسك التي ضمتهم روسيا العام الماضي وزابوريجيا التي ضمتها روسيا عقب غزو أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. غير أن أجزاء كبيرة من زابوريجيا ليست تحت السيطرة الروسية.

وتابع أن شحنات الأسلحة الغربية لن تغير أي شيء يتعلق بوضع تلك المناطق.

ووصف لافروف الغرب في المقابلة، بتحويل مولدوفا إلى كيان "جديد مناهض لروسيا" ، مثيرا تساؤلات بشأن انتخاب الرئيسة الموالية للغرب مايا ساندو.

وقال لافروف إن ساندو كانت ترمي إلى حل المشاكل مع منطقة ترانسنيستريا من خلال القوة وطرد القوات الروسية المتمركزة هناك. ووصلت ساندو إلى السلطة بعد الإطاحة بالزعيم الموالي لروسيا إيجور دودون في الانتخابات التي أجريت في 2020.

كانت مسؤولون روس قد حذروا من أن الأسلحة الغربية التي يتم تقديمها لأوكرانيا لن تغير مساء الحرب وأنها سوف تؤدي إلى كارثة عالمية