 «المصري للشؤون الإفريقية» يكشف الملفات المطروحة على طاولة مباحثات مصر وموريتانيا - بوابة الشروق
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«المصري للشؤون الإفريقية» يكشف الملفات المطروحة على طاولة مباحثات مصر وموريتانيا

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 2:23 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 2:23 ص

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن زيارة وزير الدفاع الموريتاني إلى مصر تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين في العديد من المجالات.

وأضاف "حليمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن الزيارة تأتي ضمن الإطار الأمني والعسكري لموريتانيا، لافتا إلى مناقشة الزيارة عدد من القضايا المهمة أبرزها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وأكد أن مصر وموريتانيا لهما دور محوري في العديد من القضايا المهمة كالقضية الليبية، موضحا أن موريتانيا لعبت دورًا مهمًا وبارزًا في محاولة تسوية وحل الأزمة.

وذكر أن الجلسة شهدت مناقشة قضية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل؛ نظرًا لدور مصر المهم في هذا المجال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، الفريق حنن ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يزور رسميا مصر.

وجاء ذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.

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