فلسطين: إسرائيل اقتطعت نحو 80 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لهذا الشهر

أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، أن إسرائيل اقتطعت نحو 80 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لهذا الشهر.



وقال بيان صادر عن الوزارة إن الخصومات من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة) بلغت لهذا الشهر 276 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي = 4ر3 شيكل).



ووصف البيان اقتطاعات إسرائيل بأنها غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها تضاعفت نتيجة ما تصرفه الحكومة الفلسطينية لإغاثة أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين إلى مبلغ 103 ملايين شيكل.



وأكد بيان المالية الفلسطينية أن"هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة منذ أكثر من عام".



وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية صرف رواتب الموظفين عن شهر يناير يوم الأحد المقبل بنسبة 85%، مشيرة إلى أن بقية المستحقات المالية هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زيادة الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية بنحو 30 مليون دولار أمريكي بدعوى أنه يتم إنفاقها على منفذي العمليات الإرهابية.



بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرة ذلك "عدوان على الشعب الفلسطيني ونهباً لمقدراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده".



وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن اقتطاعات إسرائيل المالية تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أمريكي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.