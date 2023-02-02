استقرار انتاج النفط الروسي بعد حظر أوروبي على الواردات ووضع سقف للأسعار

أظهرت الحسابات المستندة، إلى بيانات صادرة عن وحدة "سي دي يو تي ايه كيه" التابعة لوزارة الطاقة الروسية، استقرار إنتاج النفط الروسي في يناير حتى بعد أن أوقف الاتحاد الأوروبي تقريبا كل واردات النفط الخام المنقولة بحرا من البلاد وبعد دخول قرار غربي بوضع حد أقصى للأسعار على صادراتها حيز التنفيذ.

وجاء في الحسابات التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، أن المنتجين الروس ضخوا ما متوسطه 86ر10 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثف في خلال الثلاثين يوما الأولى من يناير.

وهذا تراجع بواقع 7ر0% أو نحو 80 ألف برميل في اليوم، مقارنة بنفس الفترة في ديسمبر.

وتعافى إنتاج النفط الروسي تقريبا وأثبت مرونة إلى حد كبير أمام أحدث جولة من العقوبات الدولية في الخامس من ديسمبر.