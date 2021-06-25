مصرع سائق وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بصحراوى المنيا

لقي سائق مصرعه، وأصيب شخصا 11 آخرين، بينهم 9 من دولة السودان، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي في المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين الأول رقم 8697 ا ج د، تابع ، والثاني 7746 ع ن ج.

وأفادت التحريات أن الأتوبيس الأول كان قادما من محافظة القاهرة ومتجه إلى دولة السودان، واصطدم بالثاني وكان متوقفا على جانب الطريق بدون ركاب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل مدينة ملوي، مما أسفر عن مصرع خميس مصطفي الزهري 38 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الأقصر.



كما أصيب في الحادث 11 شخصا آخرين هم: بهاء محمود 17 عاما، معتصم رجب 28 عاما، يقيمان في القاهرة، وأنور أحمد يونس 45 عاما، عماد الدين عثمان 32 عاما، زينب علي 35 عاما، عبد العاطي فتح الله 43 عاما، محمد حسن علي 42 عاما، محمد عبد المنعم 42 عاما، إبراهيم زكريا 17 عاما، كلثوم أحمد 47 عاما، صالح علي 48 عاما، من دولة السودان.



وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأتوبيسين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتم تسير حركة المرور بالطريق الصحراوي.