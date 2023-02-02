ضبط 5 أشخاص لمعاكستهم الفتيات في البحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط 5 أشخاص لمعاكستهم الفتيات والتعدي عليهم بالطريق العام في البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من أحد المواطنين بمشاهدته 5 أشخاص مستقلين تروسيكل "بدون لوحات معدنية" وقيام أحدهم بالقيادة برعونة، ومعاكستهم الفتيات والتعدي عليهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم (5 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبحوزتهم المركبة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.