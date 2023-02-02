الفاو: السباق لتأمين الغذاء يرهق الكوكب مع الزيادة المتوقعة لعدد سكانه

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن عالمنا الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، والإجهاد، والتمزق بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، يجلس على كف عفريت، فقد يصل عدد سكانه إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، والسباق لتأمين الغذاء يرهق الكوكب بالفعل. كما أن التنوع البيولوجي يضعف مع الوقت. والنزاعات تعطّل اإلمدادات الغذائية. وسوء التغذية يهدد الصحة.

وأضافت المنظمة في مطبوعة حديثة تحت عنوان "العالم الأفضل: منظمة الأغذية والزراعة وأهداف التنمية المستدامة"، تعاني مناطق بكاملها من الجفاف بسبب الإجهاد المائي. ولا يزال ملايين الأطفال غير ملتحقين بالتعليم الابتدائي. ويهدد عدم المساواة بين الجنسين النسيج الاجتماعي. ُودخل تغير المناخ، وإزالة الغابات، والاستغلال المفرط للموارد، في حالة من الفوضى.

وسعيًا إلى تحويل مجرى الأمور، وافق 193 بلدًا – بطريقة جديرة بالثناء – على خطة التنمية المستدامة لعا 2030 وأهداف التنمية المستدامة المنبثقة عنها. غير أن امتلاك خطة لا يكفي لوحده. فأمامنا أقل من عقد واحد من الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكننا خارج المسار الصحيح للقيام بذلك.

وقالت المطبوعة: "مما يزيد الطين بلّة أن جائحة كوفيد- 19 قد عكست التقدم المحرز باتجاه تحقيق العديد من المقاصد خلال العامين المروعين الأخيرين".

وكان تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي قد حدد في عام 2019 النظم الغذائية وأنماط التغذية كنقاط دخول للإجراءات التحويلية التي تطال جميع أهداف التنمية المستدامة.

ويسلّط هذا المطبوع، المتوفر باللغات الست جميعها وبصيغة رقمية، الضوء على المشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة في جميع أرجاء العالم والتي تعمل من دون كلل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.