وزير الثقافة الأردنية: هناك علاقة وثيقة وقوية بين الشعبين المصري والأردني

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، أن هناك علاقة وثيقة وقوية بين الشعبين المصري والأردني، قائلة "كبرنا في الأردن على أن مصر هي أم الدنيا".

وأضافت الوزيرة هيفاء النجار، في حوار مع قناة "سي بي سي" الفضائية، لبرنامج "معكم"، مع الإعلامية، منى الشاذلي، مساء الأربعاء، أن "الثقافة لم تعد في عزلة فهي محرك أساسي لمجال الأمن والسلم الاجتماعي".

وأشارت إلى أن الجناح الأردني بمعرض القاهرة للكتاب، الذي تعد بلادها ضيف الشرف له هذا العام، له تصميم متميز ومختلف، ويعبر عن المملكة الأردنية الهاشمية، لأنه جناح متكامل لا يمثل وزارة الثقافة فقط.

وتحدثت الوزيرة الأردنية عن زيارتها للقاهرة، قائلة: جدول الأعمال بالقاهرة مزدحم للغاية ولكنه جميل وممتع"، معربة عن سعادتها لوجودها في مصر.

وقالت "مصر جزء من حياتنا العائلية ووالدي عاش فترة بها .. ودار الأوبرا وأم كلثوم أيضا جزء أساسي من حياتنا"، مضيفة:"كنا ومازلنا نخيم في صحراء سيناء.. وأنا عاشقة لمدينة الإسكندرية".