Cherry & Berry: مصر ستكون مركزا إقليما الفترة المقبلة

أعلن فاروق جبر رئيس شركة شيري أند بيري مصر، أن شركة Cherry & Berry أعزمت على أن يكون السوق المصري الفترة المقبلة مستعدا في إطار النمو والنهوض أن يكون مركزاً تصديرا لشركة شيري أند بيري "Cherry & Berry" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الصناعة.

وتعمل الشركة خلال الفترة الحالية على صناعة منتجات في مجالات أخرى، ولا تقتصر على منتجات العناية بالشعر فقط؛ لزيادة الإقبال عليها من مختلف أنحاء دول العالم حيث تمتلك ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال جبر: "إن استيراد منتجات العناية بالشعر وقطاع التجميل عموما، كان من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا خلال 2022، مما دفع الشركة لبحث فرص التصنيع المحلي داخل مصر".

وأضاف جبر، أن السوق المصري من الأسواق الاستهلاكية الضخمة التي تضمن تحقيق مبيعات، إلى جانب التوجه للتصدير إلى البلدان المجاورة.

وأوضح أن مصر تعتبر خصبة بالنسبة لإنتاج أجهزة التجميل، والظروف الحالية فرصة يجب أن يغتنمها المستثمرين في القطاع حيث تعمل الشركة على توفير العديد من المنتجات المختلفة وليس فقط منتجات العناية بالشعر.

وذلك بحسب تصريحات الشركة، وتسعى الشركة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة السمراء ودول منطقة الشرق الأوسط، وتأسست "Cherry & Berry" في أمريكا عام 2019 ، وتمكنت خلال الثلاث السنوات الأخيرة من تحقيق نجاحا كبيرا في مجال العناية بالشعر.