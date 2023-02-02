لافروف: موسكو تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم الخميس، خلال حوار حصري أجراه مع وكالة «سبوتنيك»، إن موسكو تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية.

وأضاف خلال تصريحات للوكالة، أن حل الأزمة سياسيًا كان ممكنًا في شهر أبريل الماضي، منوهًا أن الغرب لم يرغب في إقناع نظام كييف ببدء المفاوضات.

وذكر أن «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليس شخصية مستقلة بل يتم الضغط عليه»، واصفًا إياه بأنه «انعكاس لمصالح الغرب».

وأضاف: «لم يحاول أحد إقناع نظام كييف بالحاجة إلى التفاوض، ولم يوبخ أحد زيلينسكي عندما صرح مرارا بروح معنوية عالية، أنه لا يفهم من يتخذ القرارات في روسيا ومع من يجب أن يتحدث».

وذكر أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرًا واضحًا، مجيبًا عما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: «حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية سيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)».

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وعد بعدم إرسال طائرات إلى أوكرانيا، معروف بقدرته على تغيير موقفه.

واستطرد: «هذا التصعيد من قبل ألمانيا بدأ بإرسال بعض الجنود الألمان إلى أوكرانيا، ثم بعدها ظهرت بعض الأسلحة الصغيرة الألمانية، والآن يتحدثون عن إرسال الطائرات والدبابات».

واستشهد بتصريح شولتس عندما قال إن الناتو لن يقاتل أبدا ضد روسيا، وفي السياق نفسه أكدت وزيرة خارجية ألمانيا في تصريح سابق، أن حلف شمال الأطلسي بالفعل يقاتل في أوكرانيا ضد موسكو.