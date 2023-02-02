وزير التعليم: البابل شيت في هو ما يتم الاعتداد به فى أعمال التصحيح بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة هو ما يتم الاعتداد به فى أعمال التصحيح وأى إجابة خارج البابل شيت لن يعتد بها، متابعا: "يجب أن يكون الطالب على يقين أن الدرجة التى سيحصل عليها هى درجته".

وأشار حجازي، إلى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بشكل مبكر وعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان، لافتا إلى تدريبهم للتصدى للغش وعدم حدوث أى مشاكل فى لجان السير بالامتحانات، مضيفا أن الامتحانات ستخرج بشكل جيد وكل طالب سيحصل على حقه.

ولفت إلى تدريب الموجهين والمعلمين بالصفين الأول والثاني الثانوي على صياغة المفردات الاختبارية ومن ثم تم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى وفق المواصفات الفنية الجديدة التى تستهدف الأسئلة الاختيارية والمقالية.