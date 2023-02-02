الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة حبس المسيح في القدس المحتلة

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اقتحام مستوطنين متطرفين كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وتحطيم محتوياتها ومحاولة إشعال النار فيها وهي الأعمال الإجرامية التي يغذيها التعصب الديني والكراهية.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي أن حكومة الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبشكل خاص في المدينة المقدسة في محاولات لتهويدها وضمها وتغيير هويتها العربية ومعالمها التاريخية.

كما دعا الأمين العام المساعد، إلى ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، مطالباً المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تطبيق القانون الدولي وحماية الأماكن الدينية، والخروج عن صمتها الذي يشجع هذا الاحتلال الغاشم ومستوطنيه المتطرفين على مواصلة اقتحاماتهم واعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.