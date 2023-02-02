كيميش عقب فوز بايرن ميونخ أمام ماينز: استعدنا الهيمنة التي افتقدناها مؤخرا

أبدى جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونخ، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه ماينز 4 / صفر، مساء الأربعاء، في دور الستة عشر من بطولة كاس ألمانيا.

واستعاد بايرن ميونخ أخيرا مذاق الانتصارات حيث حقق فوزه الأول في عام 2023 بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال كيميش عقب المباراة في تصريحات لقناة "سكاي تي.في" التليفزيونية: "كان انتصارا مهما، أظهرنا منذ البداية من يريد تحقيق الفوز في المباراة. لقد استعدنا الهيمنة التي افتقدناها في المباريات السابقة".

وشهدت المباراة بصمة واضحة من جانب اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو المنضم إلى صفوف بايرن ميونخ أمس الأول الثلاثاء قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

فقد نجح كانسيلو في صناعة الهدف الأول لبايرن ميونخ في المباراة والذي سجله إيريك مكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 17، قبل أن يضيف جمال موسيالا وليروي ساني وألفونسو ديفيز الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق البافاري.