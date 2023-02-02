تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول بسبب إغلاق قنصلياتها

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفراء تسع دول، من بينها تلك الدول التي أغلقت قنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات إرهابية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ونقلت بلومبرج عن قناة "تي آر تي" الحكومية القول، إن عمليات الإغلاق جاءت بعد تحذير أمني من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت التحذيرات كذلك من ألمانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا بعد اندلاع التوترات مع بعض الدول الأوروبية على خلفية احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية للأتراك.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير النرويج لدى أنقرة أيرلينج سكونسبيرج، في أحدث خطواتها في خلاف مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن سلسلة من الأفعال المعادية للإسلام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم الطلب من السفير الحضور إلى اجتماع في وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس.

وأثار المسؤولون الأتراك مظاهرة يرون أنها معادية للإسلام وهي مقرر تنظيمها في النرويج غدا.

وأشار السفير إلى الحق في حرية التعبير في النرويج وشدد على أن الحكومة النرويجية لا تدعم المظاهرة ولا ضالعة فيها.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء الأناضول التركية أنه جرى استدعاء السفير سكونسبيرج، إثر تلقي أنقرة معلومات بشأن استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم غدا الجمعة في النرويج.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، اليوم الخميس، بشن "حرب نفسية" على تركيا من خلال إغلاق بعثاتها الدبلوماسية لدى البلاد بسبب مخاوف من تهديد إرهابي.

وقال صويلو إن تلك الدول اختارت عن قصد يوم الجمعة، وهو بالضبط اليوم الذي حددت فيه تركيا هدفا لجذب 60 مليون سائح سنويا.

وقام مؤخرا السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في ستوكهولم، وهدد بفعل ذلك كل أسبوع حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).