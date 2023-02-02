وزير الصحة الألماني يتعهد لمنظمة الصحة بتأييد بلاده الكامل لمعاهدة الوباء المزمعة

تعهد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لمنظمة الصحة العالمية بتأييد بلاده الكامل لمعاهدة الوباء المزمعة.



وفي أعقاب لقاء مع رئيس المنظمة تيدروس ادهانوم جيبريسوس، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس إن المسودة التي تم توزيعها هذا الأسبوع على الدول الأعضاء الـ 194 دولة هي "بداية جيدة".



وأضاف لاوترباخ أن من المهم أن تعتمد قرارات منظمة الصحة بشكل دائم على أساس علمي وليس على أساس سياسي.



من جانبه، وجه تيدروس الشكر إلى ألمانيا على الدعم الشامل.



وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت لفترة مؤقتة هي أكبر مساهم للمنظمة بعد الانسحاب واسع لنطاق للولايات المتحدة من المنظمة إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.



وتهدف المعاهدة إلى تحسين استعداد العالم لأي جائحة جديدة وتسريع وتيرة رد فعله عليها، كما ستضع المعاهدة قواعد لمشاركة جميع المعلومات عن الأمراض المكتشفة حديثا والتهديدات المحتملة بين الدول الأعضاء بأسرع ما يمكن، مع ضمان وجود توزيع عادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم.



ويجري التفاوض حاليا بين الدول الأعضاء حول هذه المعاهدة، وليس لأمانة المنظمة برئاسة تيدروس علاقة بهذه المفاوضات.



وتتضمن المسودة التي يجري التفاوض عليها حاليا فقرات عن حقوق براءات الاختراع، وهو موضوع ساخن بين الدول الغنية والفقيرة حيث ترغب الدول الفقيرة في تخفيف قواعد حماية براءات الاختراع في حالات الطوارئ حتى تتمكن سريعا من إنتاج لقاحات وأدوية رخيصة، وهي اللقاحات والأدوية التي تمتلك شركات الأدوية الكبيرة براءات اختراعها. وحتى الان تصر دول غنية على عدم تضمين براءات الاختراع في بنود المعاهدة وتطالب بالتفاوض حول هذا الأمر في منظمة التجارة العالمية وليس في منظمة الصحة العالمية.



ويعتزم لاوترباخ أيضا عقد لقاء مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ميريانا سبولياريتش في جنيف، حيث سيدور اللقاء حول قضايا من بينها الأوضاع الصحية في أوكرانيا.



ويدعم الصليب الأحمر الرعاية الصحية للسكان في أوكرانيا نظرا لأن العديد من المؤسسات الصحية هناك تم تدميرها جراء الهجمات الروسية.