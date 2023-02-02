السعودية: أمر ملكي بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وقرر البنك المركزي السعودي، أمس الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

كما رفع البنك معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وجاء القرار عقب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي، سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في أقل من عام (منذ مارس 2022).

وسجلت الزيادة الجديدة 0.25% ليتراوح سعر الفائدة الحالي بين 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007.