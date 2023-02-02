تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة لخلافات بينهما في الدقهلية



جاء ذلك في ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية.



بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سيدة ونجلتها) طرف ثاني (نجل الأولى وشقيقه وزوجة شقيقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى) تعدى كل منهم على الآخر باستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم دون حدوث إصابات لوجود خلافات بينهم حول الميراث.



وبسؤالهم أيدوا ذات المضمون وأقروا برغبتهم فى التراضى والتصالح فيما بينهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.