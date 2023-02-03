بوتين: العمل مستمر على رفع سرية وثائق تعود للحرب العالمية الثانية

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين -في اجتماع مع أعضاء المنظمات الوطنية والشبابية غير الحكومية الروسية، اليوم الخميس- أن العمل على رفع السرية عن الوثائق الخاصة بفترة الحرب الوطنية العظمى سيستمر.

وأضاف بوتين:"من الجيد جدا أن تقوم وزارة الدفاع والخدمات الخاصة لدينا بجمع المزيد والمزيد من الوثائق من الأرشيفات الآن ورفع السرية عنها.. وسوف نتأكد من مواصلة القيام بذلك"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتعهد الرئيس الروسي بتشجيع عمل وزارة الدفاع والخدمات الخاصة في رفع السرية عن الوثائق، وإعطاء الناس فرصة للعمل معها.

وأوضح "هناك عدد كبير لا يحصى من هذه الوثائق، وسوف نتأكد من مواصلة القيام بذلك".

وأشار بوتين إلى جهود المجتمع والحكومة في الحفاظ على الذاكرة التاريخية.