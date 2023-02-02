المنتخب الأوليمبي يختتم تحضيراته لمواجهة الجابون

يواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته لمواجهة الجابون وديا، في إطار التحضير لمباراتي زامبيا الحاسمتين لبطاقة تأهل الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الجابوني غدا الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة السادسة مساء.

وضم المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة من اللاعبين في معسكر مغلق تضم في حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبه، وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي".

وفى خط الوسط ضمت القائمة: "إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد، وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو".

ووصل منتخب الجابون إلى القاهرة استعدادا للقاء الودي الذي يعتبره الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي خطوة مهمة على طريق الإعداد لجولة الحسم.