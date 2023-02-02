أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس، لإبلاغ المراسلين بشأن زيارة تاريخية تردد أنها مرتبطة بالعلاقات مع السودان.



وتزامنًا مع تداول أنباء بشأن انضمام السودان لاتفاقيات إبراهام قريبًا، كتب المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».





دائرة السلام الاقليمية تتوسع. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 2, 2023



من جهته، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم اليوم، والتقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.



كما ذكرت وكالة «رويترز»، أن وفدًا إسرائيليًا زار السودان؛ لبحث توقيع اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين.



وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، أن السودان قد ينضم قريبًا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.



وأشارت إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الخرطوم بوساطة أمريكية، لافتة إلى وجود إمكانية لتوقيع اتفاقية بين إسرائيل وعدد من الدول الأخرى.



وبحسب مراسل «سكاي نيوز عربية»، فإن مصادر من الخارجية الإسرائيلية أوضحت أن بيانا سيصدر، بمجرد عودة وزير الخارجية من الخرطوم.