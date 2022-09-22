 فيدكس تعتزم تسريح 10% من موظفي الإدارة - بوابة الشروق
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فيدكس تعتزم تسريح 10% من موظفي الإدارة

د ب أ
نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 9:21 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 9:21 ص

أعلنت شركة خدمات البريد والشحن الأمريكية فيدكس، مساء أمس الأربعاء، اعتزامها خفض "فريق المسؤولين والمديرين" لديها بأكثر من 10% مع دمج بعض الفرق والوظائف الأخرى.

ويأتي خفض الوظائف في وقت تستهدف شركة التغليف والشحن العملاقة خفض النفقات لتناسب الطلب في ظل أوضاع العمل الأضعف من التوقعات.

وقال راج سوبرامانيام الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة إلى الموظفين: "هذه كانت خطوة ضرورية لكي نصبح مؤسسة أكثر كفاءة ورشاقة.. مسؤوليتي هي النظر بعين نقدية إلى العمل وتحديد أين يمكن أن نصبح أقوى من خلال التناسب بين حجم شبكتنا وطلب عملائنا".

وفي سبتمبر الماضي، قالت فيدكس إنها تعتزم خفض النفقات بما بين 2ر2 و7ر2 مليار دولار خلال العام المالي 2023.


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