قال الروائي الأردني جلال برجس، إن مصر تتصدر الإحصائية الشاملة لمجموع القراء في العالم العربي، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على عدد القراء فقط، وإنما يشمل مستوى القراءة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن «مستوى القراءة لدى القارئ المصري متقدم ومتطور»، ذاكرا أن «المصري يقرأ بشكل عميق وقادر على مناقشة الكاتب».

واستطرد: «نعلم المركزية الثقافية الجميلة في مصر، ومن يستطيع دخول تلك الباحة الثقافية الجميلة فيها، عليه أن يكون قويًا لأنه أمام قارئ نوعي وليس سطحيًا، ومن هذا المنطلق أعتز بمقروئيتي في مصر».

وأوضح أن العلاقة الثقافية مع القاهرة بدأت منذ عام 2012، بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي أتاحت التواصل مع القارئ والكاتب المصري، مؤكدًا أن رواياته التي طرحها في مصر، حققت نجاحًا باهرًا.

وأشار إلى أن روايته «دفاتر الورّاق» متعبة ومرهقة للقارئ؛ لأنه ابتعد فيها قليلًا عن الجانب الوردي الجميل الذي يريده القارئ العربي، راويًا أن إحدى القارئات كتبت تعليقًا قالت فيه «ربنا ينكد عليك»، وذلك في مراجعتها للرواية على موقع شهير لمراجعة الكتب.