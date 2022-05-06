يتأهب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، العودة لقيادة الفريق مرة أخرى بعد ابتعاده عن القيادة الفنية لعدة أيام بقرار من مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، بتوجيه الشكر للجهاز الفني.

وجاءت عودة فيريرا المرتقبة باتفاق مع الإدارة خاصة بعد عدم الاتفاق على المستحقات المالية المتأخرة والشرط الجزائي للمدير الفني حال رحيله.

وأوضح مصدر بالزمالك لـ "الشروق" أن فيريرا لا يزال في مرحلة الاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن تفاصيل العودة، ومن ثم لن يقود الفريق في المباراة المُقبلة ضد فاركو في الدوري.

وتولى نبيه قيادة الزمالك في المباراة الماضية ضد فيوتشر التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين لهدف، ليكون هو المدير الفني أيضا في المباراة المقبلة، لحين إتمام الاتفاق بين إدارة الزمالك وفيريرا على تفاصيل عودة الأخير وشكل الجهاز المعاون له، بعد رفض مسؤولي النادي عودة مساعديه السابقين.