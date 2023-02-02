وحدة السكان بالأقصر تشارك في معرض ديارنا

أعلنت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، مشاركتها في فاعليات معرض "ديارنا"، الذي يقام بساحة السيد أبو الحجاج في الفترة من 29 يناير وحتى 9 فبراير المقبل، وتشارك وحدة السكان بالمحافظة في فعاليات المعرض.

وقالت الوحدة، إنها شاركت بـ18 عارضا وعارضة، بواقع 3 أفراد في كل باكية، يمثلون جميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 5 عارضين من قرى "حياة كريمة" من مركزي إسنا وأرمنت، وكذلك حرصت الوحدة على تمثيل فئة ذوي الهمم.

وأوضحت رجاء شوقي، رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أن هؤلاء العارضون هم أهم توصيات مبادرة "أملك في عملك"، التي كانت نتاج مؤتمر الشباب الثاني الذي أقامته الوحدة في شهر ديسمبر الماضي، والذي أوصى بتدريب الشباب بشكل مجاني ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وإيجاد فرص عمل.