ضبط هاربين من 174 سنة حبس بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، في ضبط مقاولين هاربين من أحكام قضائية ضدهما بالحبس لمدد بلغت 174 سنة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتمكن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بقيادة اللواء مصطفى الحبشي مدير الإدارة من ضبط "مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في 32 حكم حبس جزئي (شيك) بإجمالي مدد حبس بلغت أكثر من 53 سنة، وكفالة مالية بلغت 201 ألف جنيه.

كما تم ضبط "مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 73 حكم حبس جزئي تبديد بإجمالي مدد حبس بلغت 121 سنة، وكفالة مالية بلغت أكثر من 106 آلاف جنيه"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.