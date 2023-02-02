الجزائر والولايات المتحدة تؤكدان رغبتهما في تعميق الحوار الاستراتيجي بينهما

أكدت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية رغبتهما في تعميق الحوار الاستراتيجي بينهما على كافة المستويات، وثمنتا الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية-الأمريكية.

جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية، التي جرت بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه المكالمة سمحت بتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي.

كما بحث الطرفان التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وقضية فلسطين إلى جانب الأزمة الحالية في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.