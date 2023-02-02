ولي العهد السعودي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي وصلت المملكة في أول زيارة رسمية لها الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أن ولي العهد السعودي استعرض مع وزيرة الخارجية الفرنسية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان السعودي والفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ووصلت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا إلى الرياض ليل الأربعاء/الخميس في زيارة رسمية للمملكة.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الفرنسية صباح اليوم الخميس نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وكان مصدر فرنسي في العاصمة الرياض قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأربعاء إن مباحثات الوزيرة الفرنسية مع نظيرها السعودي "ستركز على الملف النووي الإيراني وحرب اليمن والحرب الروسية الأوكرانية وانتخابات الرئاسة اللبنانية".

وكان ولي العهد السعودي زار فرنسا في تموز/يوليو الماضي، وقرر والرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية.

كما ستلتقي الوزيرة الفرنسية وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد وأمين مجلس التعاون الخليجي الجديد جاسم محمد البديوي.

ومن المقرر أن تغادر وزيرة الخارجية الفرنسية الرياض مساء الخميس إلى أبو ظبي حيث ستقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات هي الأولى لها أيضا.