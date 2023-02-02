لاعب أوكلاند: الأهلي جعلنا نشعر بخيبة أمل رغم أداءنا الجيد

أعرب ناثان لوبو، الظهير الأيسر لفريق أوكلاند سيتي عن خيبة أمله بعد الخسارة من الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية في المغرب.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بفوز كبير وممتع أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب ستاد طنجة الكبير بالمغرب، ليضرب موعدًا مع فريق سياتل في الدور المقبل.

وقال لوبو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «أنا سعيد على المستوى الشخصي بأدائي. شعرت أن فريقنا قدم أداءً جيدًا لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة».

وأضاف: «نحن لا نلعب عادة أمام جماهير بهذا الحجم لكن الجماهير كانت متحمسة وكانت تلك تجربة رائعة».

وأوضح: «كرة القدم في نيوزيلندا تتطور وآمل أن يساعد اللعب في كأس العالم للأندية على هذه العملية.. آمل أن نتمكن من الفوز بدوري أبطال أوقيانوسيا مرة أخرى والعودة إلى هذا المستوى العام المقبل وأنا متأكد من أن الفريق بأكمله يريد ذلك».

وأتم: «الآن خرجنا من المنافسة، أنا مهتم برؤية أداء فريق سياتل ساوندرز لأنني ذهبت إلى الكلية في الولايات المتحدة.. كان من الرائع أن أواجههم في المباراة التالية لكن لم يكن الأمر كذلك».