بحث رفع كفاءة منشآت الكهرباء في الشيخ زويد بشمال سيناء

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تفقد المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، المنشآت الخاصة بالشركة في مركز الشيخ زويد بشمال سيناء.

والتقى صالح أبو هولي سكرتير عام مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك في إطار الرؤية التنموية الشاملة للمحافظة عامة ومدينة الشيخ زويد خاصة.

وتم تفقد إدارة هندسة كهرباء الشيخ زويد بحضور المهندس خليل حماد مدير الشركة، وعددًا من العاملين.

وعرض صالح أبو هولي سكرتير المركز والمدينة، على المهندس سامي عرفة أبو وردة، عددًا من الرؤى وطلبات المواطنين في المدينة والقرى، ووعد بدراستها وحلها.

كما وعد بإنشاء مبنى جديد لهندسة كهرباء الشيخ زويد نظرًا للمرحلة المقبلة والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة بدعم كامل من القيادة السياسية.