المايسترو شريف محيى الدين يقود أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في حفل فني جديد

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم الأربعاء حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محي الدين.

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأربعاء، حفلًا فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محي الدين، بحضور عدد من القناصل والشخصيات العامة بمدينة الإسكندرية.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال عصر الباروك لـ ألبينوني آداجيو وهيندل وكونشرتو جروسو كما قدم الأوركسترامقطوعات من العصر الرومانسي ل جريج، هولبيرج سويت للوتريات وتريو والسيمفونية البسيطة المؤلف المعاصر بينجامين بريتن، وحضر عدد كبير من جمهور الإسكندرية بالرغم من صعوبة الطقس.