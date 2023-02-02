أحكام مشددة بحق متهمين بالتورط في هجوم فيينا الإرهابي في 2020

حُكم على رجلين متهمين بالضلوع في هجوم فيينا الإرهابي عام 2020 بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء ، بينما حُكم على رجلين آخرين بالسجن لمدة 19 و 20 عاما على التوالي.

واتفقت هيئة المحلفين على أن الرجال الأربعة ساعدوا الجاني، وهو متعاطف مع تنظيم داعش، في الحصول على أسلحة وذخيرة. كما تبين أنهم ساعدوه في اختيار هدف الهجوم.

وقتل الجاني /20 عاما/ أربعة أشخاص وأصاب 23 آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، في وسط مدينة فيينا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وقُتل برصاص الشرطة ليلة الهجوم.

كما اتهم الادعاء رجلين آخرين بمساعدة الجاني في الحصول على أسلحة نارية، والتخطيط للهجوم والإعداد له، وبالتالي المساهمة في القتل، على الرغم من أنهما لم يكونا متورطين بشكل مباشر في الهجوم.

وفي حين برأتهما هيئة المحلفين من هذه التهمة الرئيسية بسبب عدم كفاية الأدلة، حُكم على كل منهما بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر دعاية إرهابية. وتم تعليق بعض الأحكام. كما أن الأحكام ليست نهائية بعد.