وزير الدفاع الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في بعض المناطق

يعتقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن جيشه في حالة هجوم ضد أوكرانيا، وتحدث عن تحقيق مكاسب مزعومة خاصة بالأراضى في بعض المناطق على حد قوله في نقاش مع ضباط كبار بالجيش الروسي.

وقال خلال اجتماع في موسكو: "وحداتنا تتقدم وتوسع المنطقة الخاضعة لسيطرتها وتحسن وضعها على خط المواجهة".

وأضاف أنه "بعد فشل الهجوم المضاد للعدو، تمتلك القوات المسلحة الروسية زمام المبادرة الإستراتيجية على خط المواجهة بأكمله".

وأوضح أن الجيش الروسي سيطر على قريتي تاباييفكا وكروخمالنى في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا وقرية فيسيلي بالقرب من باخموت في منطقة دونباس.