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واشنطن تدعو الأمم المتحدة لإصلاح الأونروا

وكالات
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 6:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 6:12 ص

دعت الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة إلى إصلاح الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "بأسرع ما يمكن" على خلفية اتهامات للوكالة بالتعاون مع "حماس" في غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن واشنطن لا تزال تعتبر نشاط الأونروا الإنساني ضروريا في قطاع غزة.

وتابع المتحدث قائلا: "ولهذا السبب بالذات نعتقد أن من المهم أن تجري الأمم المتحدة تحقيقا سريعا وشاملا"، مضيفا أنه "يجب إجراء كل الإصلاحات الضرورية".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وبعض الدول الغربية الأخرى قد أعلنت عن تعليق تمويل وكالة "الأونروا" للاشتباه بصلاتها بحركة "حماس".

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن فصل عدد من الموظفين على إثر ظهور معلومات عن احتمال مشاركتهم في هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.


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