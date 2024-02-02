الرئاسة الفلسطينية: مؤشرات إيجابية بشأن وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة

رحب مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، بمسودة اتفاق باريس الرباعية بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة، والتي تنص على إجراء صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال كخطوة أولية تفضي لوقف الحرب على قطاع غزة.

وشدد خلال تصريحات لـ«العربية»، على ضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على كامل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مبديًا في الوقت ذاته ترحيب السلطة الفلسطينية بأية هدنة مؤقتة من شأنها أن تحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن أمله أن تكلل جهود الأطراف الوسيطة بالنجاح في إبرام الصفقة، قائلا: «الأجواء مشجعة ويمكن أن تقود إلى وقف إطلاق النار وحقن دماء شعبنا، ونأمل أن تستكمل خطواته خلال الساعات المقبلة».

وأوضح أن الاتصالات الجارية بين الرئيس محمود عباس، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، تأتي في إطار السياق الطبيعي لإدارة الأزمة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية الشقيقة؛ من أجل الخروج من الأزمة الراهنة ووقف العدوان ومنع التهجير، وفتح الباب أمام الأفق السياسي لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

وكان مسئول قطري قد صرح لوكالة «رويترز»، الخميس، أن حركة حماس تلقت اقتراحا بشأن هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة «بشكل إيجابي» لكنها لم ترد بعد.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة «الجزيرة» الإخبارية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حماس.