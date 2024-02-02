استمرار تراجع أسعار المنتجين في رومانيا

استمر تراجع أسعار المنتجين في رومانيا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي.



وذكر مكتب الإحصاء في رومانيا اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 4ر3%، مقابل تراجع نسبته 6ر2% في نوفمبر السابق عليه.



وتراجعت الأسعار في السوق المحلي بنسبة 5% سنويا في ديسمبر، فيما زادت الأسعار في الأسواق الخارجية بنسبة 7ر0%.



ومن بين المجموعات الصناعية الرئيسية، سجلت أسعار الطاقة أكبر معدل انخفاض حيث بلغت نسبته 9ر9% سنويا في ديسمبر، تليها السلع الوسيطة بنسبة 6ر4%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 9ر5% .



وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 6ر0% في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق عليه.