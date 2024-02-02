سيناتور أمريكي: واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس وزراء المجر

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وصف نائب بارز بالكونجرس الأمريكي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه "أقل من يمكن الاعتماد عليه" من الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وطرح احتمال فرض عقوبات، كاشفا عن سخط متنام تجاهه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأدان السيناتور بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تعطيل أوربان، حتى أمس الخميس، تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعدم موافقته على انضمام السويد لحلف الناتو.

وأضاف أن البيت الأبيض يجب أن يدرس فرض عقوبات تستهدف الفساد وأن يدرس إخراج المجر من برنامج الولايات المتحدة للإعفاء من التأشيرة.

وذكر عضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما الديمقراطية جين شاهين والجمهوري توم تيليس أن أوربان يخاطر "بالإضرار (بعلاقات المجر بالولايات المتحدة والناتو) بلا رجعة" إذا لم يتخذ إجراء بصدد انضمام السويد للحلف العسكري.