أعداد مرضى السرطان في المستشفيات الألمانية تشهد انخفاضا قياسيا



قال مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي (ديستاتيس) اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون العلاج في المستشفى من مرض السرطان صار أقل.

وذكر مكتب الإحصاء أن 1.4 مليون شخص خضعوا للعلاج من السرطان في المستشفيات في 2022.

وذكر خبراء الإحصاء اليوم الجمعة، قبل اليوم العالمي للسرطان الذي يحل بعد غد الأحد: "يعني هذا أن عدد من يتلقون العلاج من السرطان في المستشفيات انخفض مجددا لأدنى مستوى على مدار العشرين سنة الماضية".

وانخفض عدد الحالات المتعلقة بالسرطان التي يتم نقلها إلى المستشفى بالفعل في العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى القيود خلال جائحة فيروس كورونا. وانخفض العدد الآن بنسبة إضافية بلغت 2%.

وذكر مكتب ديستاتيس في بيانه الصحفي أن "أحد أسباب الانخفاض قد يكون التحسن في الوقاية والفحص والعلاج". وظل العدد الإجمالي لمن يتلقون العلاج في المستشفيات ثابتا.

ويشار إلى أن السرطان هو رابع أكثر الأسباب شيوعا للنقل إلى المستشفى، حيث بلغت نسبة من يتلقون العلاج في المستشفى في 2022 بسبب السرطان 8% من إجمالي مرضى المستشفيات.