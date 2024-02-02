أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة أكبر نسبة توظيف للعمال في العام الجاري، وقفزت الأجور في تسارع مفاجئ في سوق العمل، ما يرجح أن يحول ذلك دون قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قريبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكشف تقرير لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 353 ألف وظيفة ، بعد صعودها في مراجعات الشهرين السابقين.

واستقر معدل البطالة عند 3.7%. وتسارعت أجور الساعة عن الشهر السابق ، وارتفعت إلى أعلى نسبة لها منذ مارس 2022.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة ومؤشر ستاندارد أند بورز 500 والدولار.

وخفضت عقود المبادلة المرتبطة بمواعيد اجتماعات مجلس الاحتياط الاتحادي من إمكانية قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قبل مارس المقبل.

كما قلص المتداولون إجمالي التخفيضات التي يتوقعونها للعام الجاري بأكمله.