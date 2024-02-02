افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والإنشاد والابتهال الديني

افتتحت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والإنشاد والابتهال الديني، اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ أحمد عمر هاشم، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التحدي البياني العلمي للقران هو معجزة المنهج وارتباطه بسنة الرسول حتى يوم القيامة، موضحا أن إقامة مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد هو تعظيم لشعائر الله.