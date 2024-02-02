التنمية المحلية: استمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية

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قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن المحافظات تشهد حالة من التأهب لمواجهة التقلبات الجوية، مشيرا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة الأيام المقبلة.

وأكد قاسم في تصريحات لـ"الشروق"، استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية بالوزارة بالمراكز والمدن والأحياء وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بالمحافظات للتدخل المباشر والسريع على حل أي مشكلة تطرأ على الفور.

ونوه إلى تواجد سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من من تصريفها للمياه أولا بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.