على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة على الإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي على وقود الديزل للمزارعين.

وجاء ذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون تمويل الميزانية الذي يتضمن الإلغاء التدريجي لهذا الإعفاء.

وثمة حاجة إلى موافقة مجلس الولايات على هذا القانون حتى يدخل حيز التنفيذ. وكان مجلس الولايات رفض اليوم تقليص مدة نظر القانون وبالتالي لم يناقشه بعد. وستتم مناقشة القانون الآن في اللجان المتخصصة أولا.

يذكر أن الجلسة العادية القادمة لمجلس الولايات محدد لها أن تنعقد في الثاني والعشرين من مارس المقبل.

كانت التخفيضات المزمعة للدعم أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين حيث قاد بعضهم جراراتهم إلى العاصمة برلين أمام بوابة براندنبورج.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الولايات ليس ملزما بالموافقة على القانون، ولكنه يمكن أن يعترض عليه ويطلب تدخل لجنة التوسط. وتحكم العديد من الولايات حكومات ائتلافية تتكون من أحزاب الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل حكومة ولاية ما حول هذا الموضوع، فعندئذ يتعين على هذه الحكومة أن تمتنع عن التصويت في مجلس الولايات وهو ما يعني أنها لا يمكنها أن توافق على القانون.