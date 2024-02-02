تصدير 21 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21426 طنا تشتمل على 5881 طن كلينكر، و3785 طن رمل، و10760 طن يوريا، و1000 طن أسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42559 طنا، تشتمل على 4965 طن ذرة، و4368 طن زيت طعام، و11032 طن خردة، و63 طن فول صويا، و4017 طن أبلاكاش، و10700 طن قمح، و800 طن سكر، و6614 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1664 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 579 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109769 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128672 طنا، كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6240 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، كما تعامل الميناء مع 39 سفينة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 4825 شاحنة.