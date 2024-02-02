شركات مياه الشرب في بريطانيا ترفع قيمة الفواتير رغم سوء الأداء

تعتزم شركات مياه الشرب في إنجلترا وويلز زيادة قيمة الفواتير للعملاء بنسبة 6% في المتوسط اعتبارا من أبريل المقبل، رغم مشكلات سوء الأداء والغضب الشعبي جراء التسريب في الخطوط والتلوث الناجم عن الصرف الصحي.

وذكرت الشركة المسؤولة عن مياه الشرب في بريطانيا "ووتر يو.كيه" أن المستهلكين سوف يدفعون 473 جنيه استرليني (603 دولار) في المتوسط نظير الحصول عى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي 2024-2025 مقابل 445 جنيه استرليني (567 دولار) خلال العام الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الشعب البريطاني من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتواجه شركات مياه الشرب انتقادات بسبب عدم تطوير بنيتها التحتية المتداعية، في الوقت الذي تدفع فيه أرباح لحملة الأسهم.

وأوضحت "ووتر يو.كيه" أن شركة "تايمز ووتر" وهي أكبر شركة لمياه الشرب والصرف الصحي في البلاد سوف ترفع فواتيرها السنوية بواقع 15 جنيه أسترليني في المتوسط اعتبارا من أبريل لتصل إلى 471 جنيه أسترليني.

وكشفت بيانات أن شركة تايمز ووتر صبت مياه الصرف الصحي في أنهار لندن لمدة 6590 ساعة خلال الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر عام 2023، في زيادة بواقع خمسة أمثال مقارنة بالعام السابق عليه، كما أن سكان منطقة ريدينج غرب لندن ظلوا بدون خدمة مياه شرب لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بسبب حدوث تسريبات وانسدادات في شبكة المياه جراء برودة الطقس.