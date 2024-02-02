القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر غرب مدينة غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) مساء اليوم الجمعة، أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري:" تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. كما أعلنت عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في نفس المنطقة، حسبما أوردت وكالة "سما" الإخبارية.

وفي بيان آخر قالت الكتائب: "ندك تجمعاً لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون".

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.