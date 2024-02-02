الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال الإستونية احتجاجا على خطط إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية، لدى روسيا، جانا فاناميلدر احتجاجاً على خطط "إعادة دفن" رفات عسكريين سوفيت بدون موافقة أقاربهم.

وذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة إستونيا لدى روسيا، جانا فاناميلدر، بتاريخ 2 فبراير إلى وزارة الخارجية الروسية. لتسليمها احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بخطط السلطات الإستونية "إعادة دفن رفات" عسكريين سوفيت في مقبرة تالين العسكرية، دون موافقة أقاربهم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الأفعال تتعارض مع الممارسات الدولية المقبولة عمومًا والأخلاق الإنسانية، والتي فقدتها تالين منذ فترة طويلة".