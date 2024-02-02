الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ قادم من اليمن باتجاه مدينة إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسقاط دفاعاته الجوية لصاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر بواسطة منظومة "حيتس"، مساء اليوم الجمعة.

ونقل موقع"آي 24" الإسرائيلي اليوم عن الجيش قوله: إنه "تم إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي بعيد المدى حيتس أو "أرو" وتعنى السهم.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إيلات وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، وتم اعتراضها جميعها أو أخطأت هدفها، كما أطلقت مجموعة مدعومة من إيران في سوريا طائرات بدون طيار إلى إيلات، فأصابت مدرسة في نوفمبر المنصرم