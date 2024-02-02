مديرية الشباب بالجيزة تنفذ التدريب الأسبوعي للموهبة والبطل الأوليمبي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، خلال الأسبوع المنقضي، التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو للبراعم بمركز شباب الحوامدية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يعد من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، استناداً إلى دوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ضرورة الاهتمام بإجراء التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لما له من أهمية خاصة في رعاية المواهب الرياضية وتأهيلها على أسس علمية سليمة لتصبح نماذج رياضية مشرفة تمثل مصر محلياً ودولياً.

يذكر أن، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد أهم المشروعات القومية المعنية بإعداد أبطال قادرة على المنافسة وتحقيق انجازات للرياضة المصرية في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة والتي تلقي كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.