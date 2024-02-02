البرلمان الألماني يقر ميزانية 2024

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أقر البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، ميزانية العام الجاري، التي جرى بشأنها نقاش محتدم، وتتضمن الالتزام بآلية كبح الديون بما لا يزيد عن قرابة 39 مليار يورو.