انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية بالبحيرة

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عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة غرفة العمليات، ومن داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة عدم استقرار الاحوال الجوية.

جاء ذلك بحضور وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث، وأعضاء غرفة العمليات، حيث تتم المتابعة المستمرة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتلقى كافة شكاوى المواطنين للتدخل الفورى لحل أي مشكلة طارئة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس.

أكد السكرتير العام خلال إجتماعه على قيام إدارة الازمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما شدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.